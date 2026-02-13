トランプ米大統領の訪中意向表明について外交部がコメント

外交部（外務省）の林剣報道官は12日の定例記者会見で、中米の上層部交流に関する質問に対し、「首脳外交は中米関係にとってかけがえのない戦略的リーダーシップを発揮している。先般の両国首脳の電話会談において、トランプ大統領は4月に訪中する意向を改めて表明し、習近平国家主席はトランプ大統領の来中に対する招請を重ねて表明した。双方はこれについて意思疎通を継続している」とした。

林報道官はさらに、「中米の経済・貿易関係の本質は互恵・ウィンウィンだ。双方は両国首脳間の重要な共通認識を共にしっかりと実行に移し、中米の経済・貿易協力と世界経済に、より多くの確実性と安定性をもたらすべきだ」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年2月13日