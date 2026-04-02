解放軍報、「日本はすでに核保有能力を備えている」と報道

日本は現時点では核兵器を保有していないものの、核兵器を製造するためのほぼ全ての物質と技術的条件をすでに備えている。ひとたび「非核三原則」の制約が完全になくなれば、極めて短期間のうちに事実上の核保有国となることが可能だ。解放軍報が伝えた。

第一に、日本には驚くほどの多くの核物質を備蓄している。2024年末時点で、日本は約44.4トンの分離プルトニウムを保有しており、これは核弾頭約5500発を製造するのに十分な量だ。

第二に、工業技術力が成熟している。日本は、非核保有国として世界で唯一、完全な核燃料サイクルシステムを有しており、核開発に要する時間は短い。一部の国際軍備管理分野の専門家は、日本の核兵器開発は「あとはドライバーでネジを締めるだけ」と形容する。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年4月2日