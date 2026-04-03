露外務省「日本の長距離ミサイル配備は想像もつかない重大な結果をもたらす」
人民網日本語版 2026年04月03日11:00
ロシア外務省のザハロワ報道官は1日の定例記者会見で、「日本の長距離ミサイル配備は、日本がすでに自国憲法の平和条項から逸脱したことを証明しており、これは想像もつかない重大な結果をもたらすことになる」と述べた。新華社が伝えた。
ロシア外務省ウェブサイトによると、ザハロワ報道官は「日本が自国内に長距離ミサイルシステムを配備し、攻撃兵器を拡充していることは、『再軍事化』という危険な路線の現れだ。日本によるこの動きは、歴史を改竄するその行為と相まって、想像もつかない重大な結果をもたらすことになる」と指摘。
「ロシアは必要な対応策を講じて十分な防御能力を確保すべく、日本側の行動を真剣に研究している」とした。（編集NA）
「人民網日本語版」2026年4月3日
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