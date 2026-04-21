北京1-3月の産業用ロボットとサービスロボットの生産台数が倍近く増加

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北京市統計局および国家統計局北京調査総隊が4月20日に発表したデータによると、今年第1四半期（1-3月）、北京の一定規模以上の工業企業（年売上高2000万元以上の企業）における戦略的新興産業とハイテク製造業の付加価値額（両者は一部重複）は、前年同期比でそれぞれ13.8％増、12.5％増となった。また、生産台数からみると、風力発電設備は1.4倍増、産業用ロボットは98.5％増、サービスロボットは92.3％増、新エネルギー車は44％増、集積回路などの製品は11.7％増となった。

北京の工業生産は高い伸びを示しており、先端製造業が引き続き成長を牽引した。第1四半期、一定規模以上の工業企業の付加価値額は、不変価格ベースで5.3％増加した。主要産業別では、コンピューター、通信およびその他電子設備製造業は17.8％増となり、このうち集積回路製造業は61.5％増、医薬品製造業は9.2％増、電力および熱生産・供給業は2.2％増となった。（編集JZ）

「人民網日本語版」2026年4月21日