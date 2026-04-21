第6回消費財博会期中、海南離島免税ショッピング売上高が4.7億元に

第6回中国国際消費財博覧会（消費財博）が2026年4月13日から18日まで海南省で開催された。同省の海口税関がまとめた統計によれば、第6回消費財博の会期中、海口税関が監督管理を行った離島免税ショッピングの売上高は4億7000万元（1元は約23.3円）に達し、免税ショッピング利用者は延べ8万5000人、ショッピング件数は40万3000件となり、消費の増加傾向が続いたことがわかる。

消費財博は中国初の優れた消費財をテーマとした国家級展示会。今回の消費財博は、海南島全島を関税ゼロにする「封関運営」事業がスタートしてから初めて行われた大規模な国際展示会だった。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年4月21日