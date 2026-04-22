中国の科学者、約5億3500万年前の環形動物の実体化石を発見

中国科学院南京地質古生物研究所の初期生命研究チームが主導した国際研究でこのほど、陝西省漢中市西郷県の約5億3500万年前の寛川鋪生物群から、現在知られている中で最古の環形動物の実体化石が発見されたことが、同研究所への取材で分かった。この発見により、最古の環形動物実体化石の記録は1000万年以上さかのぼることになった。関連成果は4月21日付の米国の学術誌「米国科学アカデミー紀要（PNAS）」に掲載された。

寛川鋪生物群の一部の環形動物化石標本。A～Cは短脚寛川鋪虫、D～Fは長脚張家溝虫。（画像提供：中国科学院南京地質古生物研究所）

今回、研究チームは計7点の貴重な太古の環形動物化石標本を発見し、研究した。これらの化石は約5億3500万年前の寛川鋪生物群に由来するものだ。当時は「カンブリア紀の生命大爆発」の初期に当たり、太古の海洋中のリン酸塩が微小な生物を「立体的」に封じ込めたため、人類が初期生命の進化を探るうえで絶好の窓となっている。

長脚張家溝虫と現生の環形動物であるウキゴカイの比較。A～D、Fは長脚張家溝虫。EとGは現代のウキゴカイで、楊定華氏が作図。（画像提供：中国科学院南京地質古生物研究所）

これらの太古の小さな虫たちは、海底でどのように生活していたのか。研究チームは形態比較を通じて、短脚寛川鋪虫は主に海底の泥砂の上をはい回って餌を探していた一方、長脚張家溝虫はすでに水中を遊泳できた可能性が高いと推定した。この発見は、環形動物のごく初期の進化史の空白を埋めただけでなく、カンブリア紀初期の段階ですでに環形動物が分化し、底生や遊泳といった異なる生活様式へ進化していたことを示している。

同研究を主導した同研究所の張華僑研究員は「今回の研究は、生命大爆発という舞台の幕が開いたばかりの時点で、動物たちがすでにさまざまな生存戦略を試し始めていたことを示している。こうした目立たない太古の『海底の小さな蠕虫』が、単純な形から分化へ、はい回る生活から遊泳へと進化したことが、その後の複雑で多様な海洋生態系の重要な基盤を築いたのだ」と述べた。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年4月22日