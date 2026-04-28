中国1-3月の外資導入額は2496億元

商務部（省）の発表によると、2026年1-3月、全国で新たに設立された外資系企業は前年同期比11％増の1万3987社となった。実行ベース外資導入額は同7.3％減の2496億元（1元は約23.4円）だった。

産業別にみると、製造業の実行ベース外資導入額は714億6000万元、サービス業は1746億元だった。ハイテク産業の実行ベース外資導入額は前年比30.7％増の1027億3000万元で、全国に占める割合は41.2％と、前年同期より12ポイント上昇した。うち、研究開発・設計サービス業の実行ベース外資導入額は127.8％増、コンピューター・事務機器製造業は88.1％増、電子・通信機器製造業は23.8％増となった。

投資元国・地域別では、ルクセンブルクの対中投資額は96.8％増、スイスは50.4％増、フランスは42.3％増、韓国は35.2％増となった（自由港経由の投資データ含む）。（編集JZ）

「人民網日本語版」2026年4月28日