日本の村山富市元首相を追悼するお別れの会が先ごろ、東京で開催された。会場には政界の旧友のほか、一般市民も姿を見せた。多くの日本国民や東アジア史に関心を寄せる人々にとって、このお別れの会は単に故人を偲ぶ場にとどまらず、一つの時代の記憶に敬意を表する場となった。人民日報が伝えた。

お別れの会では、1995年の「村山談話」に対する言及が繰り返し行われた。第二次世界大戦終結50周年にあたり、この談話は日本政府の名において初めて、過去の他国への植民地支配と侵略行為を明確に認め、「痛切な反省」と「心からのお詫び」という言葉を用いて、アジア諸国の人々に多大な惨禍をもたらした歴史と正面から向き合うものだった。戦後の日本政府の政治ナラティブにおいて、このような姿勢表明は、長年続いてきた曖昧で回避的な言説を打ち破り、日本が歴史を正視し、平和の道を堅持する重要な象徴となった。

「村山談話」が示した歴史に対する姿勢は、長きにわたり日本の外交姿勢と国際的イメージに影響を与えてきた。その後何年もの間、重要な歴史の節目ごとに言及されてきた「村山談話」は、歴史問題における日本政府の重要な準拠であるだけでなく、国際社会が日本の歴史認識を判断する上での重要な尺度ともなってきた。そこに込められた歴史認識は、一つの時期や一つの場所での政治的表明をとうに超え、地域の相互信頼と平和秩序を維持する上で重要な意義を持ってきた。それゆえ、日本政府が「村山談話」の精神を堅持し、継承できるか否かは、常にアジア近隣諸国や国際社会の視線を引き付けてきた。重要な歴史の節目において、日本政府がこの率直で誠意ある歴史認識を継承するか否かは、国家としての日本の進路を見極める上でしばしば重要なシグナルと見なされてきた。

近年、軍事・安全保障・外交分野における日本の一連の政策変更に注目が集まっている。防衛費の相次ぐ増額、武器輸出三原則の緩和、自衛隊の守勢から攻勢への転換加速といった一連の動きの背景には、日本の戦後平和志向からの乖離がある。こうした中、「村山談話」の価値はより一層貴重なものとなっている。「村山談話」は世の人々に向けて、歴史を真摯に反省することは、単に過去の罪を認めることではなく、それ以上に将来にわたって平和の道を揺るぎなく守っていくことなのだと明確に告げている。かつて戦争の渦中に深く陥った国が、前進する中で進路を誤らないためには、正しい歴史認識を守り抜く以外にないのである。

日本社会には、歴史を忘れまい、また忘れてはならないとする声が常に存在する。国会前の平和集会、メディアの理性的な評論、学術界の緻密な研究は、平和を尊び、戦争に反対する民間社会の基調を描き出している。これらの正義の声は、歴史への反省を歳月の経過とともに薄れさせてはならないことを、長きにわたり世の人々に訴えている。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月6日