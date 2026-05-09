観光客を魅了する蔵北高原の「オーシャンブルー」 西蔵
人民網日本語版 2026年05月09日13:55
西蔵自治区那曲（ナクチュ）市班戈（パングン）県は標高が平均4700メートル以上に達し、羌塘（チャンタン）草原には、まるで青い宝石がはめ込まれたかのような納木措（ナムツォ）と巴木措（バムツォ）という2つの湖がある。人民網が伝えた。
上空から撮影すると、納木措の北岸にある聖象天門には荘厳で雄大な景色が広がり、光や影の影響で、湖水がエメラルドグリーンや濃い藍色へと変化して見える。巴木措では、沿岸のドライブを楽しむ人々が、流れるような景色を思う存分楽しんでいる。観光インフラの整備が進むにつれ、雪山と湖が織りなすこの秘境もまた、高原の景観を楽しむ観光客の人気スポットとなっている。（編集TG）
「人民網日本語版」2026年5月9日
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