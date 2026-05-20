中露首脳会談、「中露善隣友好協力条約」延長で合意

習近平国家主席は20日午前、国賓として訪中したロシアのプーチン大統領と北京の人民大会堂で会談した。両国首脳は「中露善隣友好協力条約」を引き続き延長することで一致した。新華社が伝えた。

習主席は「25年前、中露両国は善隣友好協力条約に署名し、長期的な善隣友好と包括的・戦略的協力の制度的基盤を法的形式で確立した。これにより、中露関係は飛躍的発展を遂げた。現在、国際構造に大きな変化が生じ、世界は『ジャングルの掟』へ逆戻りする危険に直面している。こうした中、『中露善隣友好協力条約』の先進性、科学性、そして現実的価値は一層際立っている。中国側は条約の延長を支持し、ロシア側と共に条約の精神を厳守し、『背中を預け合う』中露の戦略的協力を揺るぎなく推進していく」と述べた。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月20日