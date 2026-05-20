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習近平国家主席がプーチン露大統領の歓迎式典を開催

人民網日本語版　2026年05月20日14:48

習近平国家主席は20日午前、国賓として訪中したロシアのプーチン大統領を歓迎する式典を北京の人民大会堂東門外広場で開催した。（編集LX）

「人民網日本語版」2026年5月20日

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