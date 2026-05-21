中露首脳が「中露教育年」開幕式に出席

習近平国家主席は20日午後、ロシアのプーチン大統領と共に、北京の人民大会堂で「中露教育年」開幕式に出席した。新華社が伝えた。

習主席は「今年は中露戦略的協力パートナーシップ構築30周年、及び中露善隣友好協力条約締結25周年にあたる。このような特別な意義を持つ年に『中露教育年』を開始することは、私とプーチン大統領が中露関係の長期的発展を見据える上で行った戦略的な措置だ。教育は国家間の民心を結び、友情を継承する重要な架け橋であり、現代に利益をもたらし、後世にも恩恵を残す崇高な事業だ。長年にわたり、中露の教育協力は深まり続け、顕著な成果を上げ、新時代における中露の包括的・戦略的協力パートナーシップを拡充してきた。『中露教育年』を契機として、両国はさらに協力の共通認識を固め、協力分野を拡大し、協力水準を高める必要がある」と述べた。

プーチン大統領は「教育協力は両国の包括的・戦略的協力パートナーシップの不可欠な重要部分を成しており、『露中教育年』の開始には画期的な意義がある。ロシア側は中国側と共に教育協力を強化し、若い世代の相互理解を深め、露中友好事業の後継者を育成し、露中関係のさらなる発展を推進することを望んでいる」と述べた。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月21日