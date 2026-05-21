セルビアのブチッチ大統領の訪中について外交部が説明

セルビアのブチッチ大統領が習近平国家主席の招待を受けて、5月24日から28日まで中国を国賓訪問する。外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は20日の定例記者会見で、訪中の日程と中国側の期待について次のように説明した。

ブチッチ大統領が国賓として中国を訪問するのは今回が初めてだ。訪問期間中、習主席と李強総理がそれぞれブチッチ大統領と会談し、二国間関係及び関心を共有する国際・地域問題について意見交換を行う。

中国側はセルビア側と共に、ブチッチ大統領の訪中を契機として、確固たる友情をより強固にし、互恵協力を拡大し、人的・文化的交流を豊かなものにし、多国間調整を緊密化させ、新時代における中国セルビア運命共同体の構築促進において、より多くの実際の成果を収め、両国民に幸福をもたらすことを望んでいる。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月21日