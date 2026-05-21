より質の高い包括的・戦略的協力へと邁進する中露

習近平国家主席は20日、国賓として中国を訪問したロシアのプーチン大統領と北京の人民大会堂で会談した。2013年以来、習主席とプーチン大統領は40回以上会談を重ね、両国関係の安定した持続的な発展を導いてきた。今回、両首脳は少人数会談と拡大会談を相次いで行い、3時間にわたり対面で踏み込んだ意見交換を行い、一連の重大な問題について戦略的な意思疎通を行った。これは、長期的視野に立って両国関係を持続的に発展させる双方の揺るぎない意志をはっきりと示すものだ。新華社が伝えた。

今回、中露首脳は「中露善隣友好協力条約」の延長を共同で宣言し、さらなる包括的・戦略的協力の強化と善隣友好協力の深化に関する共同声明に署名し、これを発表した。会談後の共同記者会見で、習主席は「より質の高い政治的相互信頼を強固に築き、戦略的相互支持を揺るぎないものにする」ことを強調し、「政治的相互信頼は中露関係の最も鮮明な特徴だ」と指摘。中露が過去を継承し未来を切り開きながら、政治的相互信頼の基盤を不断に強化していくという前向きなメッセージを世界に発信した。

持続的に強化される包括的協力は、両国関係の長期的で健全、安定的で質の高い発展にとって力強い原動力だ。習主席は、両国の将来の協力について「より質の高い包括的・戦略的協力によって、それぞれの国家発展と民族振興を後押しし、より公正で合理的なグローバル・ガバナンス体制の構築を後押しする」という方向性を示した。

世界的に見れば、長期的で健全、安定的かつ高い質で発展する中露関係は、世界にもより良く幸福をもたらす。長年にわたり、両国は一貫して対等な付き合い、相互尊重、信義重視、協力・ウィンウィンを堅持し、国際的な公平と正しい道理の維持、新型の国際関係の構築促進に重要な貢献を果たし、百年間なかった世界の大きな変化における重要な安定化要因となってきた。

双方が今回、世界の多極化と新型国際関係の提唱に関する共同声明を発表したことは、混迷する国際社会に一層の貴重な安定性と確実性をもたらす。

新たな出発点に立った中露両国は、平和・発展・協力・ウィンウィンという時代の潮流に沿い、両国関係のより高い質での発展を実現させることで、両国民及び世界の人々により多くの幸福をもたらしていくに違いない。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月21日