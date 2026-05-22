パキスタンのシャバーズ首相が訪中へ　外交部が日程を説明

パキスタンのシャバーズ首相が李強総理の招待を受けて、5月23日から26日まで中国を公式訪問する。外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は21日の定例記者会見で、シャバーズ首相の訪中について「シャバーズ首相の中国公式訪問は、中パ両国の国交樹立75周年における重要な上層部交流だ。中国側は、双方が今回の訪問を契機に、伝統的な友好関係を継続し、包括的協力を深化させることを望んでいる」とした。

郭報道官は「訪問期間中、習近平国家主席と李強総理がそれぞれシャバーズ首相と会談する。両国の指導者は、二国間関係や関心を共有する問題について踏み込んだ意見交換を行い、新たな情勢下における中パ関係発展の方向性を示す。シャバーズ首相は中パ国交樹立75周年祝賀レセプションに出席するほか、浙江省を訪れて視察を行う」と説明した。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月22日