王毅氏「中国の核心的利益に関わる問題で正しい立場を堅持するモルドバを称賛する」

王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は21日、モルドバのポプショイ副首相兼外相と北京で会談した。新華社が伝えた。

王氏は「中国は国家がその大小にかかわらず一律平等であることを主張しており、モルドバが中国の核心的利益に関わる問題において正しい立場を堅持していることを称賛する。モルドバが『一帯一路』（the Belt and Road）の質の高い共同建設により深く参加することを歓迎する。両国は手を携えて4つのグローバル・イニシアティブを実践し、発展途上国の正当な権益をしっかりと守っていく必要がある」とした。

ポプショイ氏は「モルドバは国際問題における中国のリーダーシップを称賛する。モルドバは一つの中国原則を遵守しており、中国側と共に多国間主義を維持していくことを望んでいる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月22日