レアアースの対日輸出4ヶ月停止に外交部がコメント
人民網日本語版 2026年05月25日16:34
外交部（外務省）の毛寧報道官は25日の定例記者会見で、レアアースの対日輸出に関する質問に答えた。
【記者】報道によると、中国はレアアースとその他の鉱物の対日輸出を少なくとも4ヶ月停止した。これは高市早苗首相の台湾関連発言に対する対応か。
【毛報道官】具体的な状況については、中国の担当当局に問い合わせてほしい。中国側が法規に基づいて軍民両用（デュアルユース）品目について日本の軍事ユーザー、軍事用途に対する輸出を禁止するのは、日本の「再軍事化」と核保有の企みを阻止するためだ。（編集LX）
「人民網日本語版」2026年5月25日
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