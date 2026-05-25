中国1-4月の外資系企業新規設立数が前年比6.8％増、2万社突破

商務部（省）によると、2026年1-4月、全国で新たに設立された外資系企業は前年同期比6.8％増の2万113社に達し、実行ベース外資導入額は2876億9000万元（1元は約23.4円）に上った。

外資のストックは安定的に増加している。過去約3年間、中国の外資系企業は年々増加して53万社を超え、外資ストックも3兆6000億ドル（1ドルは約158.9円）を超えた。特に、既存の外資系企業のほとんどが中国市場をより深く開拓する方針を選び、対中投資を持続的に拡大した点は注目に値する。2025年には前年を10％以上上回る約8000社の外資系企業が対中投資を増やし、2026年1-4月には約3000社が対中追加投資を行った。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年5月25日