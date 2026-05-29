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雲海に見え隠れする風力発電機　福建省連江

人民網日本語版　2026年05月29日16:10
雲海に見え隠れする風力発電機　福建省連江
雲海に見え隠れする風力発電機（5月27日ドローンによる撮影・姜克紅）。

福建省福州市連江県の沿岸部は、ここ数日、暖かく湿った気流の影響を受け、持続的に濃霧が発生している。山の斜面に設置されている風力発電機は、立ち上る雲霧の中から現れては消え、山と海と風力発電機という独特な光景が広がっている。新華網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年5月29日

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