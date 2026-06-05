中国商務部「米国の輸出規制乱用は世界の半導体産業チェーン・サプライチェーンの安定へ打撃」

商務部（省）の何詠前報道官は4日に行われた同部の定例記者会見で、米国商務省がチップ輸出におけるいわゆる「監督管理の抜け穴」を封鎖したことに関する質問に答えた際、「ここ数年、米国は絶えず国家安全保障を理由として輸出規制措置を乱用し、中国企業の正当な権益に深刻な損害を与え、国際経済貿易秩序を深刻に破壊し、世界の半導体産業チェーン・サプライチェーンの安定に深刻な打撃を与えており、中国はこれに一貫して反対してきた。中国は米国に対し、誤ったやり方を速やかに是正し、中国に対する差別的な措置を停止し、グローバル産業チェーン・サプライチェーンの安定を維持するよう促す」と述べた。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年6月5日