中国最大規模の太陽光・水素・エネルギー貯蔵一体化プロジェクトが全面完成

国家エネルギー集団傘下の国華エネルギー投資有限公司が江蘇省如東県で進めていた太陽光・水素・エネルギー貯蔵一体化プロジェクトが全面完成したことが10日、国家エネルギー集団への取材で分かった。同プロジェクトは中国最大規模の太陽光・水素・エネルギー貯蔵一体化洋上太陽光発電実証プロジェクトでもある。中央テレビニュースアプリが伝えた。

同プロジェクトは江蘇省如東県の干潟地域に位置し、太陽光発電の総設備容量は40万キロワット（kW）。220キロボルト（kV）の陸上昇圧変電所、1時間当たり1500標準立方メートルの水素製造能力を持つ水素製造ステーション、電気化学式エネルギー貯蔵ステーションが新たに建設された。中国初となる発電・水素製造・エネルギー貯蔵を融合し、総合エネルギー利用と沿岸生態系回復を両立させたプロジェクトとして、「電力―エネルギー貯蔵―水素」の効率的な複合利用を達成した。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年6月10日