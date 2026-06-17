中国政府がグローバル・ガバナンスに関する白書を発表

国務院新聞弁公室は17日、「より公正で合理的なグローバル・ガバナンス体制の構築：中国の理念、提案と行動」白書を発表した。

白書は、「グローバル・ガバナンスは人類の幸福に関わる共同の事業であり、公正で合理的なグローバル・ガバナンス体制を構築することは各国の人々が追求する共通のビジョンである。2025年、習近平国家主席はグローバル・ガバナンス・イニシアティブを打ち出し、『どのようなグローバル・ガバナンス体制を構築し、どのようにグローバル・ガバナンスを改革・整備するか』という時代の命題を解くために中国の案を示した」と指摘している。

また白書は、「中国がグローバル・ガバナンス・イニシアティブを打ち出した目的は、より公正で合理的なグローバル・ガバナンス体制の構築を推進することにある。グローバル・ガバナンス・イニシアティブを実行するにあたって、最も根本的なのは国連の権威と地位を確固として維持することであり、最も重要なのは大国が責任感を示すことであり、最も必要なのは各国が団結して協力することであり、最も差し迫っているのは平和と発展の問題を解決することである」としている。（編集LX）

「人民網日本語版」2026年6月17日