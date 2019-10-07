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国慶節連休を多彩に楽しむ

人民網日本語版　2019年10月07日11:18
国慶節連休を多彩に楽しむ

6日は国慶節（建国記念日）連休の6日目にあたり、各地ではさまざまなスタイルで休日を多彩に楽しむ人々の姿が見られた。（編集KS）

「人民網日本語版」2019年10月7日

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