Facebook
Twitter
ホーム
新着
経済
中国における日本企業
|
経済関連データ
社会
健康知恵袋
政治
指導者関連報道
|
外交部記者会見
|
共産党ニュース
カルチャー
伝統文化
|
文化遺産
|
映画速報
科学
中国の最新技術
|
宇宙開発
|
資源·環境
|
材料
|
科学と健康
写真
動画
中日
企画集
日本CH
多言語
中国語
|
英語
|
ロシア語
|
フランス語
|
スペイン語
|
アラビア語
|
韓国語
|
ドイツ語
|
ポルトガル
政治
経済
社会
科学
写真
動画
中日
カルチャー
日本チャンネル
人民網日本語版
>>
写真
国慶節連休を多彩に楽しむ
人民網日本語版
2019年10月07日11:18
6日は国慶節（建国記念日）連休の6日目にあたり、各地ではさまざまなスタイルで休日を多彩に楽しむ人々の姿が見られた。（編集KS）
「人民網日本語版」2019年10月7日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次ページ
関連記事
国慶節イベントを4K配信 粤港澳大湾区で広東語映画
香港地区市民が国慶節祝うイベントに参加 巨大な五星紅旗広げる
香港地区で国慶節を祝う光と音楽のショー「幻彩詠香江」がまもなく開幕
国慶節の祝賀ムードが高まる香港地区・中環
国慶節大型連休中の航空券価格が下落 国内線予約は10％増
国慶節軍事パレード訓練場をチェック！ 北京
国慶節祝うイルミネーションショー 深セン
国慶節間近の長安街を飾る立体花壇 北京
香港地区・西貢の街にあふれる国慶節のお祝いムード
「人体コピー機」で新境地！「福」の字やハートで国慶節を祝う 陝西省
おすすめ写真
W杯表彰式で優勝祝う中国女子バレーチーム 大阪
金ピカで目がくらむ？総工費30億元、高さ65メートルの巨大「元宝」ビル 遼寧省
鼻から放水して消火できる47トンの「巨大馬」 河南省
香港地区市民が国慶節祝うイベントに参加 巨大な五星紅旗広げる
ウルムチ市南郊外の村落が「民泊村」に 新疆
京都の観光地で舞妓さんが10月からの消費税増税を紹介
まさに地上に現れた天界の池！人々を魅了する黄竜の秋景色 四川省
約百体のチャイナドレス人形が杭州西湖に現る！ 浙江省
コメント
名前
すべてのコメントを見る
コメントを書く
送信
ランキング
全部
経済
社会
政治
コメント
1
中国の利益を手にしながら、超えて…
1
国慶節連休 天安門が人気の観光ス…
2
天安門楼閣が3日から一般開放 入…
3
国慶節連休は書店へ 書物の香りの…
4
広東・香港・マカオの青年が広州で…
5
国慶節連休は博物館へ 「文化観光…
1
外国の指導者が中華人民共和国成…
2
中国の利益を手にしながら、超え…
上海ディズニー、ロリータ撮影、と...
これからも楽しみにしています。 ...
見たいです
朝鮮人は美人が多いし、 化粧品...
農産物に関しては，２つの観点から...
関連記事も含め、詳細が知りたい。
記事「日本で出国税スタート・・・...
中国高速鉄道の路線の増加速度は...
くもってあんなふうに獲物をつかま...
恥ずかしながら，TOEFLとIE...
このウェブサイトの著作権は人民日報社にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：
[email protected]