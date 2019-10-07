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長い連休ももうすぐ終わり　Uターンラッシュ始まる

人民網日本語版　2019年10月07日11:22
長い連休ももうすぐ終わり　Uターンラッシュ始まる

6日、国慶節（建国記念日、10月1日）の長期連休が終わりに近づき、各地でUターンラッシュが始まった。（編集KS）

「人民網日本語版」2019年10月7日

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