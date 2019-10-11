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政治
「我ら道の上をゆく」第六話：情熱に燃える日々
人民網日本語版
2019年10月11日10:48
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「我ら道の上をゆく」第五話：その大志は雲より高く
「我ら道の上をゆく」第四話：遠大なる計画
「我ら道の上をゆく」第三話：大業のいしずえ
「我ら道の上をゆく」第二話：輝かしい未来を切り開く
「我ら道の上をゆく」第一話：新中国の誕生
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