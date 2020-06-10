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米国務省が武漢総領事館再開へ　すでに議会に通知

人民網日本語版　2020年06月10日15:57

米CNNの9日の報道によると、米国務省は6月22日前後に在武漢総領事館を再開する予定であり、すでに議会への通知も行った。（編集NA）

「人民網日本語版」2020年6月10日

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