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鈴木不倒書道作品

人民網日本語版　2020年06月28日15:05

作品：

土を蹴りだす解放感が一気に体の芯を突き抜ける

書家：

鈴木不倒、1954年生まれ、日展会友、日本詩文書作家協会理事。

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