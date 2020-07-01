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朝焼けに照らされたヴィクトリア・ハーバー　香港地区

人民網日本語版　2020年07月01日14:54
朝焼けに照らされたヴィクトリア・ハーバー　香港地区
6月30日早朝、曙光に照らし出された香港地区のヴィクトリア・ハーバー両岸（撮影・張煒）。

6月30日早朝、香港地区の東の空に美しい朝焼けが広がり、ヴィクトリア・ハーバー両岸を色鮮やかに照らしていた。中国新聞網が伝えた。（編集YF）

「人民網日本語版」2020年7月1日

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