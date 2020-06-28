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共にコロナと闘う
三宅相舟書道作品
人民網日本語版
2020年06月28日15:19
作品：
夜もすがらもの思ふころは明けやらでねやのひまさへつれなかりけり（俊恵法師）
書家：
三宅相舟、1945年生まれ、日本書道院副会長、東洋大学名誉教授
。
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