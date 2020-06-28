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飯髙和子書道作品

人民網日本語版　2020年06月28日15:54

作品：

輪廻（廻るふるさと山河 夢 めぐりあい)

書家：

飯髙和子、1937年生まれ、全日本書道連盟参与、書道芸術院名誉会員

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