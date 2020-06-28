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小林畦水書道作品

人民網日本語版　2020年06月28日16:01

作品：

吐糸自衛

書家：

小林畦水、1936年生まれ、書壇院顧問・書壇院展名誉相談役、毎日書道会参与・毎日书道展審査会員

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