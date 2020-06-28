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大井錦亭書道作品1

人民網日本語版　2020年06月28日16:07

作品：

無量寿 

書家：

大井錦亭、1927年生まれ、日中文化交流協会常任委員、毎日書道会常任顧問 、隆玄書道会会長。

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