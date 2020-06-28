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金子大蔵書道作品

人民網日本語版　2020年06月28日16:55

作品：

友よ　友とは同じ一本の覚悟を持った道づれの事だ。

書家：

金子大蔵、1973年生まれ、日展準会員、創玄書道会評議員。

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