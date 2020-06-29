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肖文飛書道作品

人民網日本語版　2020年06月29日16:19

作品：

人民利益高于一切（人民の利益は何よりも大切だ）

書家：

肖文飛、1968年生まれ、湖南省嘉禾県出身。中央美術学院美術学博士。中国芸術研究院中国書法院学術部長。

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