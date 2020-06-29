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何開鑫書道作品

人民網日本語版　2020年06月29日16:51

作品：

寒鼠年头暮色昏

空街长巷闭家門

凄声厉笛惊残夜

疫断肝肠寸断魂

書家：

何開鑫、1954年生まれ、四川省蓬溪県出身。中国書法家協会草書委員会委員、四川省書法家協会副会長、草書専門委員会会長。

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