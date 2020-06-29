政治 経済 社会 科学 写真 動画 中日 カルチャー 日本チャンネル
人民網日本語版>>カルチャー>>中日韓著名書家オンライン書道展>>共に未来をつくる

薄田東仙刻字作品2

人民網日本語版　2020年06月29日09:11

作品：

花束 （刻字作品）

書家：

薄田東仙、1948年生まれ、全日本書道連盟理事、日本刻字協会会長

おすすめ写真

コメント

ランキング