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中村雲龍書道作品1

人民網日本語版　2020年06月29日09:28

作品：

一二三四五六七

萬木生芽是今日

遠天帰雁払雲飛

近水遊魚迸氷出

書家：

中村雲龍、1940年生まれ、日中文化交流協会常任委員、日本書道院会長。

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