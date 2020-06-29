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石橋鯉城書道作品

人民網日本語版　2020年06月29日09:29

作品：

和して同ぜず

書家：

石橋鯉城、1937年生まれ、書道学會展審査委員長、㈻扶桑学園日本書道芸術専門学校理事長。

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