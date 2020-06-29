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飯髙和子書道作品

人民網日本語版　2020年06月29日09:31

作品：

金蘭の交わり（うれしさは 人との出会い めぐりあい 心の花をいつくしむ

書家：

飯髙和子、1937年生まれ、全日本書道連盟参与、書道芸術院名誉会員。

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