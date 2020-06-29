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清水透石書道作品

人民網日本語版　2020年06月29日09:37

作品：

いにしへの  賢しき人の遊びけむ  吉野の川原  見れど飽かぬかも。

書家：

清水透石、1936年生まれ、日展会員、藍筍会会長。

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