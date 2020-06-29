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松浦俊海書道作品

人民網日本語版　2020年06月29日09:40

作品：

山川異域　　

風月同天　　

寄諸佛子　　

共結来縁

書家：

松浦俊海、1934年生まれ、日中文化交流協会顧問、 壬生寺貫主 、唐招提寺八十五世長老

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