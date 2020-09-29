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TDLに「美女と野獣」などの新エリアがオープン

人民網日本語版　2020年09月29日13:53
TDLに「美女と野獣」などの新エリアがオープン
「美女と野獣」エリアの前で記念撮影する来園者（写真著作権は東方ICが所有のため転載禁止）。

日本の現地時間9月28日、千葉県にある東京ディズニーランド（TDL）に、「美女と野獣」エリアなどが新たにオープンした。（編集KM）

「人民網日本語版」2020年9月29日

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