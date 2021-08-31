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湖水の青と山の緑が引き立て合う官鵝溝　甘粛省

人民網日本語版　2021年08月31日14:43
湖水の青と山の緑が引き立て合う官鵝溝　甘粛省
8月26日、官鵝溝国家森林公園の初秋の景色（ドローンによる撮影・郎兵兵）。

甘粛省隴南市宕昌県にある官鵝溝国家森林公園には、初秋の訪れとともに、絵のように美しい景色が広がっている。新華網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2021年8月31日

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