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第4回中国国際輸入博覧会が開催される美しい上海

人民網日本語版　2021年11月05日15:48
第4回中国国際輸入博覧会が開催される美しい上海
上海外灘の朝の風景（11月3日撮影・劉徳功）。

上海市では第4回中国国際輸入博覧会が11月5日から10日にかけて開催される。ここでは、会場となる上海市の美しい風景を見ていこう。中国新聞網が伝えた。（編集TG）

「人民網日本語版」2021年11月5日

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