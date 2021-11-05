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写真
第4回中国国際輸入博覧会が開催される美しい上海
人民網日本語版
2021年11月05日15:48
上海外灘の朝の風景（11月3日撮影・劉徳功）。
上海市では第4回中国国際輸入博覧会が11月5日から10日にかけて開催される。ここでは、会場となる上海市の美しい風景を見ていこう。中国新聞網が伝えた。（編集TG）
「人民網日本語版」2021年11月5日
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