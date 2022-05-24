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小麦の収穫シーズン到来 山東省棗荘
人民網日本語版
2022年05月24日16:17
山東省棗荘市山亭区新河村の小麦畑で、大型収穫機で小麦を収穫する農民（5月23日撮影・李宗憲)。
山東省棗荘市では、小麦の収穫が続々と始まっている。地元の農民たちは、天気のいい日を選んで小麦を収穫し、乾燥させている。新華網が伝えた。（編集KM）
「人民網日本語版」2022年5月24日
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