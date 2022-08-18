陆地冲浪 lù dì chōng làng：サーフスケート

（中）据了解，“陆地冲浪”是滑板运动的一种，起源于冲浪爱好者们在非浪季用于训练的工具。

（日）「サーフスケート」は、スケートボードの一種で、サーファーたちがオフシーズンに陸上でトレーニングをするための道具として誕生した。

海峡中线 hǎi xiá zhōng xiàn：海峡中間線（かいきょうちゅうかんせん）

（中）平潭岛的东南部是海峡两岸的最窄处，实际上是彻底打破了所谓的“海峡中线”，我们从来也不承认“海峡中线”。

（日）平潭島の南東部は海峡両岸の最も狭い場所であり、事実上、いわゆる「海峡中間線」を徹底的に打破した。我々はこれまでも「海峡中間線」を承認したことはない。

见面会 jiàn miàn huì：ファンミーティング

（中）本次三丽鸥大明星见面会，是“三亚Hello Kitty度假区”为粉丝游客们特别打造的“惊喜互动时刻”，也是全国各地三丽鸥粉丝期待已久的主题活动。

（日）今回のサンリオ人気キャラクターのファンミーティングは、同リゾートのファンと来場者たちに向けて特別に打ち出した「サプライズな交流のひと時」であり、全国各地のサンリオファンが待ちわびていたテーマイベントでもある。

（无人机）机巢（wú rén jī ）jī cháo：（ドローン）発着台（はっちゃくだい）

（中）无人机从机巢中准备完毕，即将起飞按照预先设定的线路进行巡检。

（日）準備を終えたドローンが、予め設定されたコースの巡回点検を行うため飛び立とうと発着台の中で待機している。

濒危物种红色名录 bīn wēi wù zhǒng hóng sè míng lù：絶滅危惧種レッドリスト（ぜつめつきぐしゅレッドリスト）

（中）笑鸥是鸻形目鸥科鸟类，世界自然保护联盟濒危物种红色名录级别为LC(无危)。

（日）ワライカモメはチドリ目カモメ科の鳥で、国際自然保護連合(IUCN)絶滅危惧種レッドリストでは「低懸念（LC）」カテゴリーに分類されている。

旗舰物种 qí jiàn wù zhǒng：象徴種（しょうちょうしゅ）

顶级食肉动物 dǐng jí shí ròu dòng wù：頂点捕食者（ちょうてんほしょくしゃ）

（中）东北虎是东北地区的旗舰物种和森林生态系统的顶级食肉动物，对维护生物多样性和生态平衡具有十分重要的意义。

（日）アムールトラは、中国東北エリアの象徴種で森林生態系の頂点捕食者であるため、生物多様性や生態系のバランス保全において、極めて重要な意義を備えている。

强制性国家标准 qiáng zhì xìng guó jiā biāo zhǔn：GB規格（中国国家標準）（GBきかく/ちゅうごくこっかひょうじゅん）

（中）新版《信息技术中文编码字符集》（GB 18030-2022）强制性国家标准将于2023年8月1日正式实施。

（日）文字コードのGB規格（中国国家標準）である新版「情報技術中国語文字コードセット」（GB 18030-2022）が2023年8月1日から正式に実施される。

股权投资基金 gǔ quán tóu zī jī jīn：プライベート・エクイティ・ファンド

（中）我们有些IPO计划书、股票增发、股权投资基金、资产证券化等一系列需要做合同的材料会在荣大打印。

（日）私達のIPO計画書や増資、プライベート・エクイティ・ファンド、資産証券化など一連の契約作成に必要な書類を栄大で印刷する。

「人民網日本語版」2022年8月18日