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政治
習近平国家主席が成都ユニバの開会式で開会を宣言
人民網日本語版
2023年07月28日21:48
第31回FISUワールドユニバーシティゲームズ（成都ユニバ）の開会式が7月28日夜、四川省成都市で行われた。習近平国家主席が開会式に出席し、開会を宣言した。
「人民網日本語版」2023年7月28日
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