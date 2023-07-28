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習近平国家主席が成都ユニバの開会式で開会を宣言

人民網日本語版　2023年07月28日21:48

第31回FISUワールドユニバーシティゲームズ（成都ユニバ）の開会式が7月28日夜、四川省成都市で行われた。習近平国家主席が開会式に出席し、開会を宣言した。

「人民網日本語版」2023年7月28日

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