中欧班列「中央ルート」第1四半期の貨物輸送量は80万トン超

内蒙古（内モンゴル）自治区にある二連税関によると、今年第1四半期（1-3月）には、同自治区の二連浩特（エレンホト）通関地を経由して中国を出入国した国際定期貨物列車「中欧班列」の貨物輸送量が前年同期比3.85％増の81万5000トンとなり、列車の運行本数は同7.5％増の802本となった。

同通関地は中国・モンゴル間で最大の陸上輸送の通関地であり、中欧班列の「中通道（中央ルート）」で唯一の輸出入通関地だ。現在、71路線が運行されており、取り扱う物品は最も初期の携帯電話やコンピューターなどの製品から、徐々に自動車の完成車や部品、電気機械設備など1万種類以上の製品へと広がっている。（編集KS）

「人民網日本語版」2024年4月19日