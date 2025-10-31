外交部「台湾当局との『外交関係』断絶をパラグアイ政府に強く促す」

外交部（外務省）の30日の定例記者会見で、郭嘉昆報道官がパラグアイの中国との国交樹立に関する世論調査について質問に答えた。

【記者】報道によると、パラグアイで今月実施された最新の世論調査で、パラグアイ国民の58.3％が中国との国交樹立を「非常に重要」と回答し、29.8％が「重要」と回答し、合計すると90％近くに達した。パラグアイの議員複数が中国との国交樹立と台湾当局との「断交」を政府に呼びかけている。これについて、中国としてコメントは。

【郭報道官】関連報道に留意している。近年、パラグアイ各界の人々から対中関係の発展を強く求める声が繰り返し聞かれており、この世論調査によって、パラグアイ国民が中国との国交樹立を熱烈に待ち望んでいることが改めて示された。

次の点を改めて強調したい。中国の統一は阻止できない歴史の大勢であり、台湾当局とのいわゆる「外交関係」を維持することは、パラグアイの国家と国民の根本的・長期的利益と一致せず、「一つの中国」原則の堅持という国際社会の一致した共通認識にも反する。我々はパラグアイ政府に対して、国民の声に耳を傾け、一日も早く根本的に方針を改め、歴史の正しい側に立ち、「一つの中国」原則の承認、台湾当局とのいわゆる「外交関係」の断絶という正しい選択をするよう強く促す。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年10月31日