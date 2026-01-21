週間時事用語（モンロー主義 、右翼 、ジャングルの掟など）

（股市）开盘 kāi pán ：寄り付き（よりつき）

（中）1月6日，沪指开盘后持续拉升，突破2025年11月14日阶段性高点4034.08点，刷新2015年7月以来新高。

（日）上海総合指数は1月6日、寄り付き後も上昇基調を維持し、2025年11月14日に記録した一時的な高値4034.08ポイントを上回り、2015年7月以来の高値を更新した。

门罗主义 mén luó zhǔ yì ：モンロー主義（モンローしゅぎ）

（中）历史上，美国实施“门罗主义”，让拉美地区长期沦为美国的“战略后院”“原料供应地”“商品倾销地”和“文化殖民地”。

（日）歴史上、米国がモンロー主義を実施した結果、中南米地域は長期にわたり米国の「戦略的裏庭」「原料供給地」「商品の不当廉売先」「文化的植民地」へと成り果てた。

右翼 yòu yì ：右翼（うよく）

军国主义 jūn guó zhǔ yì ：軍国主義（ぐんこくしゅぎ）

（中）一言以蔽之，日本右翼就是要将支撑战后日本发展的和平路线彻底抛弃，就是要按照自己的“新型军国主义”执念改造日本。

（日）一言で言えば、日本の右翼は、戦後日本の発展を支えてきた平和路線を完全に放棄し、自らの「新型軍国主義」の執念に基づき日本を改造しようとしている。

丛林法则 cóng lín fǎ zé ：ジャングルの掟（ジャングルのおきて）

（中）我们愿意同各国共同捍卫国际法权威，反对丛林法则、反对干涉内政，共同维护世界和平稳定。

（日）我々は各国と共に国際法の権威を守り、ジャングルの掟に反対し、内政干渉に反対し、世界の平和と安定を共に維持していくことを望んでいる。

极客 jí kè：ギーク

（中）抖音科技创作者飞速成长，覆盖AI、具身智能、极客造物等不同领域。

（日）抖音テクノロジー系クリエイターが急速に成長し、AI、エンボディドAI、ギークによるモノづくりなど異なる分野をカバーしている。

拱桥 gǒng qiáo：アーチ橋（アーチきょう）

（中）“双林三桥”位于浙江省湖州市双林镇北，是三座跨嘉湖航道的三孔石拱桥。

（日）浙江省湖州市双林鎮の北側に位置する「双林三橋」は、嘉湖運河に架かる三つのアーチを持つ三孔石造アーチ橋3本の総称。

季风 jì fēng ：モンスーン

高空作业 gāo kōng zuò yè ：高所作業（こうしょさぎょう）

（中）施工期间面临季风期窗口短、海况复杂、高空作业风险高等多重挑战。

（日）施工期間中は、モンスーンの時期による作業可能期間の短さ、複雑な海況、高所作業に伴う高いリスクなど、複数の課題に直面した。

次品 cì pǐn ：不良品（ふりょうひん）

（中）按工厂正常流程，这种次品就该处理掉。可当小马玩偶那张“委屈脸”被传到网上，画风全变了。

（日）工場の通常の製造プロセスでは、こうした不良品ははじかれて処分される。しかし馬のぬいぐるみの悲しそうな顔がネットにアップされたことで、その状況は一変した。

2026年1月21日

